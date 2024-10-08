Пожар в Феодосии — что происходит вокруг пылающей нефтебазы

Зона эвакуации расширена
Над городом виден плотный столб к дыма, который тянется к морю, передает корреспондент РИА Новости Крым. Направление ветра к этому часу уводит его от большинства жилых районов. Однако для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП.
«К этому времени зону эвакуации расширили. В частности, ночью вывезли жителей микрорайона Ближние Камыши. Людей разместили в эвакуационном пункте. Пока никого не пускаем», — сообщают РИА Новости Крым правоохранители, которые дежурят на подъездах к месту происшествия.
Гражданские машины разворачивают, вокруг — десятки автомобилей спецтехники. Здесь и пожарно-спасательные расчеты, и полиция, и представители органов власти. Задача одна — как можно быстрее ликвидировать последствия возгорания и обезопасить людей.
По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, для обеспечения безопасности также эвакуировали жителей Черноморской набережной. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.
«После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города. Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом».
Пострадавших, по информации городских властей, нет.
Движение транспорта
Дороги в Феодосии по-прежнему перекрыты на участках улиц Федько и Керченское шоссе. Улица Геологическая закрыта полностью. Проезд разрешен только спецтранспорту. Также к этому времени перекрыт проезд к трассе «Таврида» — от Керченского шоссе до Владиславовки.
По направлению к этому участку образовался большой автомобильный затор. Сейчас водителям, следующим в поселок Приморский и село Береговое, предлагают ехать в объезд — двигаться следует в обратную сторону к поселку Первомайское Кировского района, до съезда на «Тавриду» и далее по трассе до съезда к указанным населенным пунктам. В эту сторону также образовались пробки.
«Автобусы Центр — Приморский (№ 4) будут ходить по следующему маршруту: центр-улица Федько (без захода на автовокзал) — Калинина — Чкалова — Керченское шоссе — далее выход на село Первомайское, далее по “Тавриде”, выход с трассы на улице Просвящения- Промышленная-Гагарина- Керченское шоссе-Железнодорожная- Советская-выход на Керченское шоссе-выход на трассу “Таврида” и обратно в центр», — информирует администрация города о движении общественного транспорта.
Маршрутки курсируют каждые полчаса в обоих направлениях. В целом ситуация в городе спокойная, все работает в штатном режиме.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.