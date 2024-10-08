Пожар в Феодосии — что происходит вокруг пылающей нефтебазы

По направлению к этому участку образовался большой автомобильный затор. Сейчас водителям, следующим в поселок Приморский и село Береговое, предлагают ехать в объезд — двигаться следует в обратную сторону к поселку Первомайское Кировского района, до съезда на «Тавриду» и далее по трассе до съезда к указанным населенным пунктам. В эту сторону также образовались пробки.