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Иномарка сбила насмерть человека на трассе под Омском

Полицейские проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром на 815 километре трассы Челябинск-Новосбириск иномарка сбила пешехода. В результате аварии омич скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, 47-летний водитель «Киа Церато» сбил пешехода, переходившего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Омске водитель «Лады» сбил на смерть переходившего дорогу пешехода. Накануне иномарка слетела в кювет на трассе под Омском.