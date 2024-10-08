Иномарка сбила насмерть человека на трассе под Омском

Сегодня утром на 815 километре трассы Челябинск-Новосбириск иномарка сбила пешехода. В результате аварии омич скончался на месте происшествия.
По предварительной информации, 47-летний водитель «Киа Церато» сбил пешехода, переходившего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что в Омске водитель «Лады» сбил на смерть переходившего дорогу пешехода. Накануне иномарка слетела в кювет на трассе под Омском.