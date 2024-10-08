Вогнала знакомых в миллионные долги. Воспитательница из Забайкалья решила подзаработать, но стала жертвой аферистов

Погоня за быстрым заработком обернулась для воспитательницы из Забайкальского края потерей нескольких миллионов. 51-летняя женщина работает воспитателем в одном из детских садов Читы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД края, однажды ей поступил звонок от лже-специалиста инвестиционной компании.
— Звонивший предложил зарегистрироваться на онлайн-площадке для получения прибыли. Желая стать инвестором, женщина намеревалась взять кредит, однако получила отказ. Тогда заявительница обратилась за помощью к знакомым, которые оформили займ на сумму 2 591 000 рублей. Эти деньги горе-инвестор перевела злоумышленникам, — поделились полицейские.
Стоит отметить, что сибирячка так сильно хотела начать инвестировать, что даже не запомнила название компании. Таким же способом лишился двух миллионов водитель из Краснокаменского района. Сейчас полицейские расследуют два уголовных дела о мошенничестве.