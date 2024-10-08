Мошенники в Приморье обманывают пенсионеров под видом сотрудников пенсионного фонда

В Приморье активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников пенсионного фонда. Они пытаются получить доступ к порталу Госуслуг граждан, заманивая их обещаниями о перерасчете пенсий. В Находке 63-летняя женщина чуть не стала жертвой такого обмана, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Женщина получила звонок от мужчины, который корректно назвал ее ФИО и размер пенсии, после чего сообщил о необходимости перерасчета пенсии с выплатой разницы. Для получения этих средств, ей предложили «записаться» в электронную очередь через Госуслуги, для чего нужно было передать коды подтверждения из СМС.
Позже она получила еще один звонок с информацией о том, что ее аккаунт взломан и через него пытаются провести финансовые операции. Обратившись в МФЦ, пенсионерка выяснила, что к ее профилю действительно был осуществлен доступ третьими лицами, однако к счастью, финансовых операций совершено не было.
В результате в ОМВД России по городу Находке было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, предусмотренного статьей 272 УК РФ.
Напомним, жительница Лесозаводска стала жертвой телефонного мошенничества, в результате которого лишилась 6,4 миллиона рублей. Злоумышленники обратились к ней в одном из мессенджеров, представившись её начальником, и предупредили, что с ней свяжутся представители «федеральной службы безопасности»