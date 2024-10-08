Мошенники в Приморье обманывают пенсионеров под видом сотрудников пенсионного фонда

Позже она получила еще один звонок с информацией о том, что ее аккаунт взломан и через него пытаются провести финансовые операции. Обратившись в МФЦ, пенсионерка выяснила, что к ее профилю действительно был осуществлен доступ третьими лицами, однако к счастью, финансовых операций совершено не было.