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Два человека спасли во время пожара в жилой многоэтажке в центре Ростова

Детали утреннего пожара на Ворошиловском в Ростове рассказали в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону два человека спасли при пожаре в жилой многоэтажке на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева. Об этом днем 8 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Вызов поступил в 9:04, горела квартира на пятом этаже на площади в 15 кв. метров. Спасли два человека. В 10:05 все потушили, — рассказали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Известно, что на месте происшествия от экстренной службы задействовали 20 человек, использовалось семь единиц техники.

Напомним, о возгорании в 17-этажном здании на Ворошиловском, 64 сообщалось ранее. Тогда очевидцы рассказали, что в горящем помещении, возможно, могла находиться пожилая женщина.