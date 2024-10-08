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Два грузовика столкнулись на трассе М-5 под Сызранью

В понедельник, 7 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:00 27-летний водитель MAN TGX на 912 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший на правой обочине Mercedes-Benz Atego под управлением 28-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель Mercedes, его доставили в больницу.