В Новосибирске две девочки попали в ДТП

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что вчера вечером, 7 октября 2024 года, в Первомайском районе водитель ехал по улице Одоевского и у дома № ⅛ сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.