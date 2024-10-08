Один ребенок погиб, восемь человек пострадали: авто вылетело в кювет в Павлодарской области

«Четверых детей в возрасте от 1 до 5 лет доставили в Щербактинскую районную больницу. Также скорая помощь госпитализировала двух женщин 1999 и 1970 годов рождения. Кроме того, в Шарбакты попутным транспортом были доставлены пострадавшие — 60-летний мужчина и 31-летняя женщина», — сообщили медики.