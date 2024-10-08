Один ребенок погиб, восемь человек пострадали: авто вылетело в кювет в Павлодарской области

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, 5 октября на трассе между селами Шалдай и Чигириновка водитель вылетел в кювет.
Пострадали восемь человек, четверо из которых дети. Один мальчик скончался до приезда врачей.
«Четверых детей в возрасте от 1 до 5 лет доставили в Щербактинскую районную больницу. Также скорая помощь госпитализировала двух женщин 1999 и 1970 годов рождения. Кроме того, в Шарбакты попутным транспортом были доставлены пострадавшие — 60-летний мужчина и 31-летняя женщина», — сообщили медики.
Еще одна авария произошла по направлению в Семей. Неподалеку от села Шарбакты столкнулись две машины, в результате чего погибли два человека.
«Один из участников аварии, 39-летний мужчина, скончался до приезда медиков. Еще одна пострадавшая, 60-летняя женщина, скончалась после госпитализации в приемном покое», — добавили медики.
Еще шесть человек, среди которых мужчины 30, 35, 43 и 61 года и женщины 31 и 65 лет, доставили в больницу с различными травмами.
В ДП Павлодарской области сообщили, что по факту аварий начали досудебное расследование.