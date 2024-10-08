Минфин Башкирии предлагает увеличить дефицит бюджета на 3,2 млрд рублей

Дефицит Башкирии хотят увеличить на 3,2 млрд рублей — до 15,4 млрд рублей. С подобным предложением выступил республиканский Минфин. Так, расходы бюджета Башкирии на 2024 год должны составить 319,8 млрд, доходы — 304,4 млрд рублей.
Уточняется, что параметры регионального бюджета предлагается пересмотреть только на текущий год, а показатели на 2025−2026 годы пока остаются неизменными.
Из расходов на этот год указываются четыре миллиарда рублей на увеличение целевых показателей по зарплате бюджетников, еще 2,2 млрд направят на поддержку семей СВО.
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