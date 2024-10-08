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Пациента с редкой травмой диафрагмы спасли в больнице Владивостока

Он пострадал после падения с 8 метров.

Источник: Аргументы и факты

После падения с высоты 8 метров пациента с множественными травмами и в том числе редко встречающимся разрывом диафрагмы доставили в Тысячекоечную больницу Владивостока. В Telegram-канале медучреждения рассказали, что борьба за жизнь пострадавшего шла целый месяц.

Заведующий отделением хирургии Дмитрий Фисун рассказал, что у пациента была лёгкая черепно-мозговая травма, серьёзные повреждения грудной клетки (10 из 12 рёбер сломаны, что грозило внутренним органам), перелом большеберцовой кости, воздух и кровь в плевральной полости из-за повреждения лёгкого.

Ситуацию осложнял разрыв диафрагмы, который встречается всего в 0,5−5% случаев множественных травм. Диагностировать его сложно, поэтому у 50−70% пациентов такое повреждение обнаруживают уже только после смерти.

Врачи провели видеоторакоскопическую операцию через минимальные проколы. Дефект диафрагмы удалось ушить благодаря передовым технологиям хирургии, которые снижают риск осложнений, улучшают исход лечения и ускоряют восстановление пациента.

Спустя месяц пострадавшего перевели из реанимации в хирургическое отделение, где он уверенно идёт к выздоровлению.

медицина