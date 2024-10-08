Пациента с редкой травмой диафрагмы спасли в больнице Владивостока

После падения с высоты 8 метров пациента с множественными травмами и в том числе редко встречающимся разрывом диафрагмы доставили в Тысячекоечную больницу Владивостока. В Telegram-канале медучреждения рассказали, что борьба за жизнь пострадавшего шла целый месяц.