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Омич выпивал с незнакомцем и под угрозой ножа лишился дорогого кольца

Правоохранителям удалось задержать преступника.

Источник: Комсомольская правда

К полицейским за помощью обратился 21-летний омич. Молодой человек сообщил, что неизвестный мужчина похитил у него золотое кольцо стоимостью 34 тыс. рублей. По словам потерпевшего, злоумышленник угрожал ему ножом.

Полицейские установили, что омич распивал алкоголь в компании малоизвестного человека. Собеседник молодого человека постоянно интересовался печаткой на пальце, а затем достал нож и потребовал отдать ему кольцо. Потерпевший под натиском угроз отдал ювелирное украшение злоумышленнику.

Сотрудники полиции нашли похитителя. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью омич. Украденную печатку мужчина продал в ломбарде за 16,5 тыс. рублей.

На омича завели уголовное дело по ст. 162 УК РФ («разбой»). Ему грозит до 10 лет колонии.

Полицейские продолжают устанавливать местонахождение похищенного кольца.