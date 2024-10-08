В сети распространяются фото молодой брюнетки. Кто она и что о ней известно

— В Улан-Удэ пропала 24-летняя девушка! — разлетелись ориентировки по социальной сети.
Ее поиски ведутся вот уже третий день. Но пока безуспешно. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия, в последний раз ее видели около дома в Октябрьском округе.
— Она ушла еще 3 октября 2024. Родственники, не зная что делать, обратились за помощью к правоохранителям. Заявление поступило 6 октября, — рассказывают в ведомстве.
На фото — молодая и красивая девушка, с черными волосами и карими глазами. Семья уточняет, что она среднего роста, 170 сантиметров, и нормального телосложения. Ситуацию осложняет то, что неизвестно, во что она была одета в момент исчезновения.
Сейчас на ее поиски брошены все силы. В них участвуют добровольцы из поисковых отрядов, а также стражи порядка. Семья надеется, что в ближайшее время она выйдет на связь.