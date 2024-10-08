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В сети распространяются фото молодой брюнетки. Кто она и что о ней известно

Поиски 24-летней девушки продолжаются в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда

— В Улан-Удэ пропала 24-летняя девушка! — разлетелись ориентировки по социальной сети.

Ее поиски ведутся вот уже третий день. Но пока безуспешно. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия, в последний раз ее видели около дома в Октябрьском округе.

— Она ушла еще 3 октября 2024. Родственники, не зная что делать, обратились за помощью к правоохранителям. Заявление поступило 6 октября, — рассказывают в ведомстве.

Девушка ушла из дома 3 октября 2024. Фото: «ЛизаАлерт» Республики Бурятия.

На фото — молодая и красивая девушка, с черными волосами и карими глазами. Семья уточняет, что она среднего роста, 170 сантиметров, и нормального телосложения. Ситуацию осложняет то, что неизвестно, во что она была одета в момент исчезновения.

Сейчас на ее поиски брошены все силы. В них участвуют добровольцы из поисковых отрядов, а также стражи порядка. Семья надеется, что в ближайшее время она выйдет на связь.