В Таганроге бомбу в машину бизнесмена могли подложить конкуренты

7 октября в Таганроге на улице 1-ая Котельная в машине произошел хлопок. Это случилось, когда мужчина садился в автомобиль.
Инцидент прокомментировала глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.
«Сегодня на телефон службы 112 поступил звонок о том, что по адресу ул. 1-я Котельная, 31а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет», — написала Камбулова в соцсетях.
По версии правоохранителей, в машине сработало самодельное взрывное устройство. После хлопка раскрылись подушки безопасности.
Предполагается, что бомбу в машину бизнесмена могли подложить его конкуренты.