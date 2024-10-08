В Таганроге бомбу в машину бизнесмена могли подложить конкуренты

«Сегодня на телефон службы 112 поступил звонок о том, что по адресу ул. 1-я Котельная, 31а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет», — написала Камбулова в соцсетях.