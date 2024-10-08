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В Таганроге бомбу в машину бизнесмена могли подложить конкуренты

В Таганроге в салоне иномарки сработало взрывное устройство. По версии правоохранителей, бомбу могли подложить недоброжелатели. Об этом сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в силовых органах.

Источник: РИА "Новости"

7 октября в Таганроге на улице 1-ая Котельная в машине произошел хлопок. Это случилось, когда мужчина садился в автомобиль.

Инцидент прокомментировала глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.

«Сегодня на телефон службы 112 поступил звонок о том, что по адресу ул. 1-я Котельная, 31а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет», — написала Камбулова в соцсетях.

По версии правоохранителей, в машине сработало самодельное взрывное устройство. После хлопка раскрылись подушки безопасности.

Предполагается, что бомбу в машину бизнесмена могли подложить его конкуренты.