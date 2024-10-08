В популярной у белорусов Турции показывали выдуманные достопримечательности

В Турции, которая наряду с Египтом на протяжении многих лет остается в топе самых востребованных у белорусов направлений отдыха, туристам демонстрировали выдуманные достопримечательности. Как сообщают турецкие СМИ, в Каппадокии сразу несколько туроператоров продавали туристам туры по древним руинам, которые на самом деле ничем таким не являются.
Доверчивых туристов возили в долины, издалека демонстрировали виды на «древние города», а не имеющие никакой исторической и архитектурной ценности деревенские дома в селе Чадрак выдавались за редкую достопримечательность и культурную ценность.
Была и еще одна уловка: купивших экскурсию туристов возили на лимонный склад, который выдавали за древний подземный город.
Туристы ни о чем не подозревали, поскольку не разбирались на местности, если же кто-то начинал выяснять какие-то подробности и выражать сомнения, то ему объясняли: мол, реальная достопримечательность находится рядом, но она на ремонте, поэтому всем предлагается осматривать близкий к оригиналу аналог.
Аферу раскрыли не сами туристы, а другие экскурсоводы: им показалось, что у конкурентов слишком уж заниженные цены. Так и оказалось: псевдодостопримечательности посмотреть можно было в два раза дешевле стандартной цены.
Ранее мы писали о том, что в Панаме задержали белоруса, которого подозревают в имущественных махинациях (тут про это).