В популярной у белорусов Турции показывали выдуманные достопримечательности

Туристы ни о чем не подозревали, поскольку не разбирались на местности, если же кто-то начинал выяснять какие-то подробности и выражать сомнения, то ему объясняли: мол, реальная достопримечательность находится рядом, но она на ремонте, поэтому всем предлагается осматривать близкий к оригиналу аналог.