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В Омской области водитель сбил пешехода, перебегавшего трассу

Авария случилась поздно ночью.

Источник: ГАИ по Омской области

УМВД России по Омской области сообщило об аварии, которая произошла на трассе Челябинск-Новосибирск, в районе 815 километра.

Полицейские, прибывшие на место, постановили, что авария произошла в 4 утра. Водитель автомобиля сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Мужчина скончался на месте.

Ранее мы сообщали, что в Омске 7 октября водитель грузового автомобиля ГАЗ при движении задним ходом допустил наезд на пешехода — 43-летнюю женщину. В результате она скончалась на месте происшествия от полученных травм.