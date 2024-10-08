В Омской области водитель сбил пешехода, перебегавшего трассу

УМВД России по Омской области сообщило об аварии, которая произошла на трассе Челябинск-Новосибирск, в районе 815 километра.
Полицейские, прибывшие на место, постановили, что авария произошла в 4 утра. Водитель автомобиля сбил пешехода, который перебегал проезжую часть. Мужчина скончался на месте.
Ранее мы сообщали, что в Омске 7 октября водитель грузового автомобиля ГАЗ при движении задним ходом допустил наезд на пешехода — 43-летнюю женщину. В результате она скончалась на месте происшествия от полученных травм.