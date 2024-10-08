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Бастрыкин заинтересовался избиением новосибирского росгвардейца

Мужчина следил за агрессорами, потому что они лихачили на иномарке без номеров.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В Новосибирске группа мужчин избила сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 8 октября.

Как сообщается в группе «Северный человек» во «ВКонтакте», 29 сентября на улице Большевистской военнослужащий заметил белую иномарку без номеров, которая лихачила на дороге. Он сообщил об этом в ГАИ, после чего решил самостоятельно проследить за автомобилем.

Когда машина подъехала к жилому дому в районе Ключ-Камышенского плато, оттуда выскочили несколько человек и стали угрожать пистолетом. В ответ сотрудник силовых структур достал перцовый баллончик и уведомил агрессоров, что он работает в Росгвардии. Услышав это, хулиганы сели в свою иномарку и поехали дальше. А военнослужащий последовал за ними.

В какой-то момент, недалеко от КПП Новосибирского военного института Нацгвардии, мужчины вновь выскочили из автомобиля и набросились на росгвардейца.

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Евгению возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о результатах его расследования, — говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.

Ранее мигранты избили владельцев пивной из-за отсутствия сигарет.

Арина ВЛАСЕНКО.

СК