Бастрыкин заинтересовался избиением новосибирского росгвардейца

Когда машина подъехала к жилому дому в районе Ключ-Камышенского плато, оттуда выскочили несколько человек и стали угрожать пистолетом. В ответ сотрудник силовых структур достал перцовый баллончик и уведомил агрессоров, что он работает в Росгвардии. Услышав это, хулиганы сели в свою иномарку и поехали дальше. А военнослужащий последовал за ними.