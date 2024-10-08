В красноярских Белых Росах неизвестные выкручивают дверные глазки

«С конца сентября началось. На каждом этаже постепенно начали появляться открученные дверные глазки. У кого-то они сняты полностью, у кого-то частично. Смотрел по камерам, ориентировочно, по ночам ездит молодой человек по этажам и откручивает. Какая цель — без понятия. Либо просто извращенец, который любит подглядывать, либо таким образом просматривает квартиры для возможного ограбления, кто знает», — рассказал Newslab Николай, житель дома на Карамзина.
В соседском чате красноярцы рассказали о похожих инцидентах в этом доме.
«Есть предположение, что глазки откручивают не с целью взлома, а чтобы подсмотреть, что делают в квартире. Мне открутили глазок ночью, но я была дома и не спала, работал телевизор. То есть, было слышно, что хозяева дома», — написала в чате дома на Карамзина одна из жительниц.
В полиции Newslab рассказали, что обращений по этому поводу не поступало.