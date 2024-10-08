В красноярских Белых Росах неизвестные выкручивают дверные глазки

«Есть предположение, что глазки откручивают не с целью взлома, а чтобы подсмотреть, что делают в квартире. Мне открутили глазок ночью, но я была дома и не спала, работал телевизор. То есть, было слышно, что хозяева дома», — написала в чате дома на Карамзина одна из жительниц.