224 пешехода пострадали в ДТП в Иркутске в 2024 году

Сотрудники дорожной полиции провели рейд по проверке соблюдения правил проезда пешеходных переходов. За день было составлено 13 административных протоколов. С начала года к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам привлекли к ответственности более 2,8 тысячи водителей и 1,4 тысячи пешеходов — за переход проезжей части в неположенном месте.