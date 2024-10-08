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Суд вынес приговорил десяти организаторам подпольного казино в Омске

Незаконная игорная сеть была разбросана по городу.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд вынес приговор десяти омичам, которые организовали в городе подпольную сеть казино. По мнению следствия, осужденные заработали на незаконной деятельности почти 13 млн рублей.

Следствие и суд установили, что с августа 2018 года по февраль 2021 года фигурная дела организовали в городе незаконную сеть казино. В арендуемых помещениях осужденные проводили игры в покер и рулетку с использованием игровых столов, карточек, фишек и игральных карт. Выигрыши победителям переводили на банковские карты.

Такие казино находились в домах на улицах Крупской, Омской, Пушкина, Иртышская набережная и на других. Организаторы игорной сети, по мнению следствия, заработали 12,9 млн рублей.

Суд признал фигурантов дела виновными по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ («незаконная игорная деятельность организованная группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере») и назначил им наказание в зависимости от роли каждого — от 1,6 до 3,6 лет лишения свободы условно.

Инстанция также назначила двум из осужденных штрафы в размере 800 и 900 тыс. рублей. Помимо этого, на общую сумму 11 млн рублей с осужденных конфисковали имущество и денежные средства в доход государства.

Ранее мы писали, что в Омске силовики обнаружили сеть подпольных казино.