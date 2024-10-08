Суд вынес приговорил десяти организаторам подпольного казино в Омске

Следствие и суд установили, что с августа 2018 года по февраль 2021 года фигурная дела организовали в городе незаконную сеть казино. В арендуемых помещениях осужденные проводили игры в покер и рулетку с использованием игровых столов, карточек, фишек и игральных карт. Выигрыши победителям переводили на банковские карты.