Два пассажира пострадали в аварии с маршруткой в Екатеринбурге

Легковой автомобиль ехал с Амундсена и при повороте не уступил дорогу автобусу, который следовал по маршруту № 98 Поликлиника (Химмаш) — база ОМОН (ВИЗ). В результате аварии пострадали трехлетний ребенок и 71-летняя женщины. Их госпитализировали.
Всего в салоне находились 50 человек. Водителей ПАЗа и Lada Largus отправили на медосвидетельствования.
В конце августа ДТП с участием маршрутки произошло в Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГАИ, водитель отвлекся в пути и, потеряв управление, врезался в дерево. В результате два пассажира получили переломы верхних и нижних конечностей.