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Два пассажира пострадали в аварии с маршруткой в Екатеринбурге

Два человека получили травмы в результате ДТП с участием маршрутки, которое произошло сегодня утром в Екатеринбурге. Как сообщили в отделении пропаганды областного УГИБДД, в районе улиц Московской — Амундсена автобус ПАЗ столкнулся с Lada Largus.

Источник: УГИБДД по Свердловской области

Легковой автомобиль ехал с Амундсена и при повороте не уступил дорогу автобусу, который следовал по маршруту № 98 Поликлиника (Химмаш) — база ОМОН (ВИЗ). В результате аварии пострадали трехлетний ребенок и 71-летняя женщины. Их госпитализировали.

Всего в салоне находились 50 человек. Водителей ПАЗа и Lada Largus отправили на медосвидетельствования.

В конце августа ДТП с участием маршрутки произошло в Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГАИ, водитель отвлекся в пути и, потеряв управление, врезался в дерево. В результате два пассажира получили переломы верхних и нижних конечностей.