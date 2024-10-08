Два пассажира пострадали в аварии с маршруткой в Екатеринбурге

В конце августа ДТП с участием маршрутки произошло в Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. По данным ГАИ, водитель отвлекся в пути и, потеряв управление, врезался в дерево. В результате два пассажира получили переломы верхних и нижних конечностей.