Минздрав Башкирии опроверг фейк о смертельно зараженном манго

Минздрав Башкирии развенчал фейк о том, что в республику поставляют зараженное вирусом Марбурга манго. Подобная информация стала быстро распространяться по телеграм-каналам. В ней анонимы утверждали, что экзотические фрукты несут смертельную угрозу.
— Болезнь распространяется от летучих мышей и от больного человека к здоровому. Так что марбургскую лихорадку вы не съедите с фруктами из магазинов, — заявили в ведомстве.
Напомним, вспышка вируса была зафиксирована в Руанде. За неделю заболеваемость выросла на 36 случаев, 11 из них закончились смертью.
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