В Ялте из-за парковки избили участника СВО: вмешался Бастрыкин

В Ялте двое мужчин избили участника СВО. Как стало известно из соцсетей, конфликт произошел из-за парковочного места. Вернувшийся с передовой крымчанин, встретив в центре города соседей, решил выяснить, почему те позволяют себе парковаться возле подъезда, перекрывая тротуар. Но разговора не получилось. В ответ последовал удар кулаком в лицо, а когда мужчина упал, еще и ногой. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах, которые попали в сеть, видно, что в избиении участвовали двое. После сильнейших ударов мужчина остается неподвижно лежать на площади, пока к нему не подоспели прохожие. С серьезными травмами участник СВО сейчас находится в больнице.
Происшествие не осталось без внимания главы Следственного комитета РФ. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и взял его на контроль.
«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении участника СВО в Республике Крым и предоставить доклад», — говорится в сообщении Следкома.
В соцсетях тем временем появилась информация, что оба нападавшие достаточно известные в Ялте люди, один из них — бывший спортсмен.