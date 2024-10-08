В Ялте из-за парковки избили участника СВО: вмешался Бастрыкин

В Ялте двое мужчин избили участника СВО. Как стало известно из соцсетей, конфликт произошел из-за парковочного места. Вернувшийся с передовой крымчанин, встретив в центре города соседей, решил выяснить, почему те позволяют себе парковаться возле подъезда, перекрывая тротуар. Но разговора не получилось. В ответ последовал удар кулаком в лицо, а когда мужчина упал, еще и ногой. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.