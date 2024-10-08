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Сайты волгоградских судов не работают на фоне хакерской атаки

Сегодня, 8 октября, не работают сайты судов Волгоградской области.

Источник: Reuters

Как сообщает V102.RU, не открываются официальные сайты мировых судов и судов общей юрисдикции, арбитража, судебного департамента и ККС.

При обращении к любому ведомственному порталу ГАС «Правосудие» выходит одинаковое сообщение, что получить доступ к сайту не удается.

— Дзержинский районный суд г. Волгограда информирует о техническом сбое в работе Государственной автоматизированной системе «Правосудие». Инженеры экстренно выполняют необходимые работы. Приносим извинения за доставленные неудобства, — так, к примеру, информируют волгоградцев районные суды на своих страницах в ВК.

Специализирующиеся на кибербезопасности телеграм-каналы в свою очередь сообщают, что атаку на российские ресурсы проводят проукраинские хакеры. Ранее наблюдались проблемы с доступом на ресурсы ВГТРК. В свою очередь пророссийские группы объявили об ответных кибератаках.