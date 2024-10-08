Сайты волгоградских судов не работают на фоне хакерской атаки

Специализирующиеся на кибербезопасности телеграм-каналы в свою очередь сообщают, что атаку на российские ресурсы проводят проукраинские хакеры. Ранее наблюдались проблемы с доступом на ресурсы ВГТРК. В свою очередь пророссийские группы объявили об ответных кибератаках.