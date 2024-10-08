«Тополь повалило ветром»: сибиряк лишился памяти после того, как на него упало дерево

По сети распространилась фото. Упавшее дерево, а под ним человек! Рядом толпа людей, которые пытаются хоть как-то помочь.
Случилось все 8 октября 2024 в Железногорск-Илимском Иркутской области. Обычный прохожий шел около детского садика «Лесная полянка», однако тут случилось ужасное… На него упал старый тополь!
На место происшествия выехали специалисты МЧС и скорой помощи. Пострадавшего отвезли в больницу.
— О его состоянии пока ничего неизвестно, он находится под наблюдением врачей. Но, к счастью, смог подняться самостоятельно, до машины добрался без помощи, — рассказывают в администрации Железногорск-Илимского городского поселения.
В МЧС Иркутской области уточняют, что у мужчины потеря памяти. Пока непонятно, насколько это серьезно.
Помимо этого тополь упал на забор, который сразу же снесло. Специалисты приступили к восстановительным работам. Ограждение поставили обратно, а дерево распилили и убрали с проезжей части.
А случилось все из-за сильного и порывистого ветра. Дерево на самом деле было старое, но стояло довольно крепко. Лишь недавно специалисты срезали сухие ветки. Но все-таки оно не смогло выдержать непогоды.