Петербургский альпинист погиб при восхождении на гору Дхаулагири в Непале

По данным издания, петербуржец Александр Душейко, а также его коллеги Олег Круглов, Владимир Чистиков, Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко упали с высоты из-за обрыва связки. Тела обнаружил спасательный вертолет на высоте более 7 тыс. метров.
На сайте Федерации альпинизма России указывается, что Душейко руководил Школой альпинизма Петербурга, в 2022 году он был удостоен звания «Снежный барс». Известно, что россияне вели трансляцию восхождения на гору в соцсетях. В Непал спортсмены прибыли 31 августа, закончить экспедицию планировали 5 октября.
В последнем отчете от 5 октября альпинисты писали, что наладили интернет в непростых условиях на высоте 7,4 тыс. метра. Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похожем случае. В июле этого года 35-летняя туристка из Петербурга упала с высоты при восхождении на гору Юном-Кара-Тау в Кабардино-Балкарии.