Петербургский альпинист погиб при восхождении на гору Дхаулагири в Непале

В последнем отчете от 5 октября альпинисты писали, что наладили интернет в непростых условиях на высоте 7,4 тыс. метра. Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похожем случае. В июле этого года 35-летняя туристка из Петербурга упала с высоты при восхождении на гору Юном-Кара-Тау в Кабардино-Балкарии.