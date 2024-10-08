В поселке под Таганрогом из-за неисправного холодильника сгорел частный дом

В поселке Дмитриадовка под Таганрогом сгорел частный дом. Хозяева пытались сами потушить пожар, но в итоге пришлось вызывать помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Возгорание тушили 6 октября на улице Степной. Эвакуировали мужчину и женщину. Огонь ликвидировали на 80 квадратных метрах. В тушении было задействовано восемь человек личного состава и две единицы техники, — рассказали в МЧС.
Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника. Напомним, также сегодня, 8 октября, в центре Ростова-на-Дону потушили пожар в жилой многоэтажке.