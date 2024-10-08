Максимум метеорного потока Дракониды смогут увидеть жители Башкирии 8 октября

Сегодня, 8 октября, в небе над Башкирией будет виден максимум метеорного потока Дракониды. Он будет действовать до 10-го числа, рассказали в уфимском планетарии.
По словам астрономов, в час можно увидеть 5−10 метеоров в час. Они будут иметь желтоватый или красный цвет. Чтобы увидеть космические тела, необходимо долго вглядываться в направлении севера или северо-запада.
— Лучшее время для наблюдения Драконид после 20 часов с наступлением темноты, — заключили в планетарии.
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