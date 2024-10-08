Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максимум метеорного потока Дракониды смогут увидеть жители Башкирии 8 октября

В Башкирии сегодня можно увидеть максимум метеорного потока Дракониды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 октября, в небе над Башкирией будет виден максимум метеорного потока Дракониды. Он будет действовать до 10-го числа, рассказали в уфимском планетарии.

По словам астрономов, в час можно увидеть 5−10 метеоров в час. Они будут иметь желтоватый или красный цвет. Чтобы увидеть космические тела, необходимо долго вглядываться в направлении севера или северо-запада.

— Лучшее время для наблюдения Драконид после 20 часов с наступлением темноты, — заключили в планетарии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.