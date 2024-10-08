В Прикамье пенсионерка погибла, пытаясь выбраться из квартиры по простыням

В Пермском крае пенсионерка погибла, пытаясь выбраться из своей квартиры по простыням. Несчастный случай произошел утром во вторник, 8 октября, в Кунгуре. О произошедшем рассказали в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.
В одном из домов по улице Бачурина пожилая женщина решила выбраться из своей квартиры, расположенной на третьем этаже, по простыням. Связав несколько простыней и привязав их к балкону, она попыталась спуститься вниз. Но сорвалась вниз и погибла.
Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, почему пенсионерка не воспользовалась дверью, а решила покинуть квартиру через балкон.