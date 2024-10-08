Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске пассажирки устроили пьяный дебош на борту самолета

В новосибирском аэропорту Толмачево транспортная полиция задержала двух буйных женщин, которые пытались прорваться в Санкт-Петербург.

Отмечается, что сотрудники полиции прибыли на вызов авиакомпании, представители который отказали двум пассажиркам в перелете до Санкт-Петербурга.

В Управление на транспорте МВД России по СФО сообщили, что женщины находились в пьяном состоянии и вели себя очень агрессивно. Они кидались на экипаж воздушного судна и выражались нецензурной бранью.

При этом женщины упорно игнорировали требования представителей авиакомпании и сотрудников полиции. В итоге правоохранители были вынуждены применить силу.

Сообщается, что на 36-летнюю жительницу Кемеровской области и 39-летнюю жительницу Новосибирска составили протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил женщинам наказание в виде административных штрафов.