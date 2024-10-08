Пожарные ликвидировали возгорание бани во Владивостоке

Сегодня вечером на улице Токаревская кошка во Владивостоке произошло возгорание двухэтажного здания, где находился банный комплекс. К месту незамедлительно были направлены пожарные и на данный момент открытое горение ликвидировано, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в МЧС России по Приморскому краю, в 18:40 открытое горение было ликвидировано. По уточненным данным площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Проводится разборка и проливка конструкций.
По предварительным данным людей в бане не было. Информация уточняется.