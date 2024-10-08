Бывший следователь Тамбиев получил 16 лет за рекордную взятку в 7,3 млрд рублей

По версии следствия, плату Тамбиев получал в 2020—2022 годах от участников хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также гражданина Эстонии Кирилл Самокутяев. Деньги платились силовику за принятие им разных процессуальных решений, в том числе по уголовному делу хакеров. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в СИЗО, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где у обвиняемых хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткойна, или 14 млрд руб. Половиной из них они поделились со следователем.