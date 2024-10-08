Бывший следователь Тамбиев получил 16 лет за рекордную взятку в 7,3 млрд рублей

Вторая подсудимая — подчиненная Тамбиева экс-следователь Кристина Ляховенко — осуждена на 9 лет в колонии общего режима. Ее суд лишил звания «старший лейтенант юстиции».
Тамбиев обвинялся СКР в получении десяти взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), приготовлении к получению еще четырех (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $1,3 млн, а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ляховенко инкриминировался один эпизод взятки, превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).
По версии следствия, плату Тамбиев получал в 2020—2022 годах от участников хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также гражданина Эстонии Кирилл Самокутяев. Деньги платились силовику за принятие им разных процессуальных решений, в том числе по уголовному делу хакеров. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в СИЗО, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где у обвиняемых хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткойна, или 14 млрд руб. Половиной из них они поделились со следователем.
В 2023 году все фигуранты получили условные сроки за создание маркетплейса, на котором кто угодно мог приобрести украденные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования (SSN).
Тамбиев и Ляховенко не признали вину. О своей непричастности к инкриминируемому преступлению бывший начальник СКР заявил и перед оглашением приговора.