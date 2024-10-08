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В Уфе 15-летнего подростка госпитализировали с тяжелыми ожогами

Подросток из Уфы получил ожоги при растопке печи.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пострадал 15-летний подросток. Юноша захотел растопить печь, но все закончилось больницей.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, уфимец попытался развести огонь с помощью газового баллона, однако из-за ошибки подросток получил тяжелые ожоги. Сейчас юнона находится в больнице под наблюдением врачей.

МЧС призывает жителей Башкирии не доверять растопку печи детям.

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