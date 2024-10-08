Природный пожар в Карагандинской области локализован — МЧС

— Площадь устанавливается.
Напомним, в Карагандинской области на открытой территории произошло загорание сухой травы на предварительной площади 35 тыс. га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.
В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 единиц техники, воздушные суда МЧС и МО РК. Силы и средства, задействованные на тушение природного пожара, разделены на 4 боевых участка.