Природный пожар в Карагандинской области локализован — МЧС

В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 единиц техники, воздушные суда МЧС и МО РК. Силы и средства, задействованные на тушение природного пожара, разделены на 4 боевых участка.