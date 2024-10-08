Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Природный пожар в Карагандинской области локализован — МЧС

МЧС РК сообщает о локализации природного пожара в Карагандинской области, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: EL.kz

— Площадь устанавливается.

уточнили в ведомстве.

Напомним, в Карагандинской области на открытой территории произошло загорание сухой травы на предварительной площади 35 тыс. га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.

В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 единиц техники, воздушные суда МЧС и МО РК. Силы и средства, задействованные на тушение природного пожара, разделены на 4 боевых участка.

МЧС
пожары