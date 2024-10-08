Лжегазовщики, обвиняемые во взрыве в Новосибирске, не смогли выйти из СИЗО

В Новосибирске суд оставил под стражей Евгения Кавуна и Ирину Урбах, которых обвиняют во взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной.
— Суд продлил им арест в СИЗО на 3 месяца. Кавун просил домашний арест. Урбах сказала — на усмотрение суда, — передает корреспондент КП-Новосибирск.
Напомним, что трагедия, которая унесла жизни 15 человек, произошла 9 февраля 2023 года.
Пожарные и взрывотехники назвали причину: газ мог просочиться через неправильно установленный шланг. Следователи опросили соседей и выяснили, что 6 февраля по дому ходили какие-то люди, представлялись газовщиками, предлагали поменять шланги. Личности быстро установили — это были Евгений Кавун и Ирина Урбах. Вскоре они признались, что за несколько дней до трагедии заменили шланг в квартире 88-летней пенсионерки на втором этаже. После этого она и соседи почувствовали запах газа в подъезде, вызвали аварийку, но уже через 13 минут после звонка случился взрыв.
Ударная волна прошлась по этажам, обрушила перекрытия в двух подъездах и вырвала крышу. Загорелся газ из порванного стояка, начался сильный пожар. Спасатели двое суток разбирали завалы. На месте дома сейчас пустырь.
СК возбудил уголовное дело о выполнении работ в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, а также уничтожение и повреждение имущества. Лжегазовщикам грозит до 10 лет колонии.
Следствие считает, что у них отсутствовали полномочия на установку этого шланга, а на само оборудование не было документов. Плюс к этому, работа была проведена некачественно.