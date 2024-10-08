Лжегазовщики, обвиняемые во взрыве в Новосибирске, не смогли выйти из СИЗО

Пожарные и взрывотехники назвали причину: газ мог просочиться через неправильно установленный шланг. Следователи опросили соседей и выяснили, что 6 февраля по дому ходили какие-то люди, представлялись газовщиками, предлагали поменять шланги. Личности быстро установили — это были Евгений Кавун и Ирина Урбах. Вскоре они признались, что за несколько дней до трагедии заменили шланг в квартире 88-летней пенсионерки на втором этаже. После этого она и соседи почувствовали запах газа в подъезде, вызвали аварийку, но уже через 13 минут после звонка случился взрыв.