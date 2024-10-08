В суд передали дело экс-начальника дептранса мэрии Новосибирска Васильева

В суд направили материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда.
По версии следователей, с 2022 по 2023 годы Васильев перечислил 48 миллионов рублей из бюджета города подконтрольному унитарному предприятию. Это была «субсидия» на финансовое обеспечение затрат на разработку проектно-сметной документации на строительство автодороги. Позже, зная, что работы не выполнены Васильев, подписал акт о целевом использовании средств.
«Кроме того, с октября 2021 года по декабрь 2023-го бывший чиновник, зная о вступивших в законную силу судебных решениях о приведении автодорог и транспортной инфраструктуры Новосибирска в нормативное состояние и неоднократно предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, умышленно бездействовал», — рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Прокуратура потребовала возместить ущерб — взыскать 48 миллионов. Ранее на имущество экс-чиновника наложили арест на сумму свыше 80 миллионов рублей. Дело рассмотрят в Центральном райсуде Новосибирска.