В суд передали дело экс-начальника дептранса мэрии Новосибирска Васильева

«Кроме того, с октября 2021 года по декабрь 2023-го бывший чиновник, зная о вступивших в законную силу судебных решениях о приведении автодорог и транспортной инфраструктуры Новосибирска в нормативное состояние и неоднократно предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, умышленно бездействовал», — рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.