Девичья ОПГ пойдет под суд в Волгограде

Пять волгоградок 22−26 лет стали фигурантами уголовного дела. Девушек обвиняют в незаконном обороте наркотиков на территории Волгоградской области.
В ходе следствия выяснилось, что познакомившиеся в минувшем июле в мессенджере обвиняемые вошли в состав преступной группы, участники которой распространяли наркотики. С 12 по 16 число месяца девушки по указанию куратора извлекли из тайников в Городищенском районе больше одного килограмма гашиша, а также около трех граммов нейротоксичного наркотика МДМА.
«Затем фигурантки расфасовали запрещенные вещества для дальнейшей реализации. Довести преступный умысел до конца они не смогли, так как попали в поле зрения правоохранительных органов, которые пресекли их противоправную деятельность», — подчеркивает представитель прокуратуры области Оксана Черединина.
В зависимости от роли каждой девушки и степени их участия они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в составе организованной группы, а также в их незаконном хранении.
Рассматривать уголовное дело будет Центральный райсуд. До начала процесса волгоградки останутся под стражей. Каждой грозит до 20 лет колонии. Дело сообщника-куратора пока расследуют.