Девичья ОПГ пойдет под суд в Волгограде

В ходе следствия выяснилось, что познакомившиеся в минувшем июле в мессенджере обвиняемые вошли в состав преступной группы, участники которой распространяли наркотики. С 12 по 16 число месяца девушки по указанию куратора извлекли из тайников в Городищенском районе больше одного килограмма гашиша, а также около трех граммов нейротоксичного наркотика МДМА.