Три природных пожара потушили в Самарской области

В Безенчукском районе Самарской области за сутки произошло сразу три природных пожара. Там горели сухая трава и лесополоса. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Первый пожар вспыхнул 7 октября в 13:41 возле сельского поселения Натальино. Пожарным поступило сообщение о возгорании сухой травы на площади 1000 квадратных метров. Огонь быстро распространялся из-за неблагоприятных метеоусловий. Для тушения было привлечено 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар ликвидировали в 17:11.
Позже, в 15:49, загорелась сухая трава возле сельского поселения Сретенка. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров. На месте работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 19:15.
Вблизи Потуловки ночью 8 октября произошел еще один природный пожар. Примерно в 2:25 там загорелась лесополоса на площади 500 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали 6 человек и 3 единицы техники. Возгорание ликвидировали лишь к утру.