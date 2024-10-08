В Новосибирской области ввели карантин из-за бешеной лисы

В селе Голомыскино Тогучинского района Новосибирской области введен карантин по бешенству после выявления очага заболевания в одном из подсобных хозяйств.
Ограничительные меры будут действовать со вторника, 8 октября по 6 декабря 2024 года, следует из распоряжения губернатора региона Андрея Травникова. В период карантина запрещается посещение территории посторонними лицами, лечение больных восприимчивых животных, ввоз и вывоз таких животных.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ветеринарии, причиной введения карантина стало выявление случая бешенства у дикой лисы.
Ранее сообщалось, что власти Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, а также Алтайского края выступили за введение межрегионального режима ЧС.