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В Новосибирской области ввели карантин из-за бешеной лисы

В период карантина запрещается посещение территории посторонними лицами, лечение больных восприимчивых животных, ввоз и вывоз таких животных.

Источник: Freepik

В селе Голомыскино Тогучинского района Новосибирской области введен карантин по бешенству после выявления очага заболевания в одном из подсобных хозяйств.

Ограничительные меры будут действовать со вторника, 8 октября по 6 декабря 2024 года, следует из распоряжения губернатора региона Андрея Травникова. В период карантина запрещается посещение территории посторонними лицами, лечение больных восприимчивых животных, ввоз и вывоз таких животных.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ветеринарии, причиной введения карантина стало выявление случая бешенства у дикой лисы.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, а также Алтайского края выступили за введение межрегионального режима ЧС.

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