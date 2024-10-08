«В телефоне нашли странные переписки»: в Новосибирской области пятиклассница покончила с собой

— Пока не знаем, в чем суть этой игры. Ее нашли еще еще у четырех школьников в телефонах в нашем селе. Вроде бы девочке бот в чате давал задания, а она их выполняла. Никто раньше вообще ни про что подобное не слышал. Теперь все родители проверяют телефоны у детей на наличие странных игр или приложений, — добавила в интервью КП-Новосибирск одна из местных жителей.