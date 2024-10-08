«В телефоне нашли странные переписки»: в Новосибирской области пятиклассница покончила с собой

В Новосибирской области пятиклассница покончила с собой. 10-летняя девочка росла в многодетной семье, и, как говорят близкие, никаких ссор накануне трагедии с ребенком не было. Девочка просто сказала сестре, что пошла погулять, но домой не вернулась.
— Ее не было около полутора часов. Мама позвонила бабушке, может, там дочка? Но там ребенка не оказалось. Начали искать. У них на участке два дома: новый, недавно построенный, и старый, в котором семья жила раньше. Вот в последнем ребенка и обнаружили, — рассказали КП-Новосибирск в селе.
В селе сейчас обсуждают, как могла произойти беда в благополучной семье. Также местных жителей тревожит слух, что девочку к жуткому шагу подтолкнул какой-то чат-бот, что она была вовлечена в какую-то игру, где давали задания, в итоге это подтолкнуло к суициду.
— Пока не знаем, в чем суть этой игры. Ее нашли еще еще у четырех школьников в телефонах в нашем селе. Вроде бы девочке бот в чате давал задания, а она их выполняла. Никто раньше вообще ни про что подобное не слышал. Теперь все родители проверяют телефоны у детей на наличие странных игр или приложений, — добавила в интервью КП-Новосибирск одна из местных жителей.
Однако, как стало известно КП-Новосибирск, официально эту версию ставят под сомнение.
— Никаких игр или переписок в телефоне у девочки обнаружено не было, — уточнил источник КП-Новосибирск. В СКР тем временем начали проверку по факту трагедии.
Прощание с девочкой пройдет завтра, 9 октября.