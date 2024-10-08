Взрыв на производстве произошел в Акмолинской области, есть пострадавший

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что около 17.00 пострадавший, находясь на территории одного из местных ТОО села Тасоткель, производил сварочные работы с прицепом ПТС-12 колесного трактора К-700. По данным, после завершения работ, он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. По информации, в это время и произошел взрыв бочки, из-за скопившихся внутри газов.