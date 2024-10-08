Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв на производстве произошел в Акмолинской области, есть пострадавший

Начато досудебное расследование после взрыва на производстве в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Источник: Baigenews

2 октября 2024 года в полицию Жаркаинского района поступила информация о том, что в приемный покой центральной районной больницы поступил 37-летний мужчина со множеством серьезных травм.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что около 17.00 пострадавший, находясь на территории одного из местных ТОО села Тасоткель, производил сварочные работы с прицепом ПТС-12 колесного трактора К-700. По данным, после завершения работ, он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. По информации, в это время и произошел взрыв бочки, из-за скопившихся внутри газов.

«По данному факту начато досудебное производство, проведены следственные действия, изъята документация по технике безопасности с направлением письма в РГУ “Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области” для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза».

говорится в сообщении.