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Появились новые подробности о погибших в Непале россиянах

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тела погибших в Непале россиян пока не могут поднять из пропасти, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Фото из дневника, который вела команда альпинистов в соцсети "ВКонтакте"

«Вертолет не может приземлиться, спасатели собираются спускаться на лебедке», — говорится в публикации.

Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7,6 тысячи метров.

По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября.

Дхаулагири (8167 метров, «Белая гора») — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.