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Иномарка с шестимесячным ребенком влетела в стену многоэтажки на Урале

С травмами в больницу доставили водителя легковушки, его пассажирку и маленькую девочку.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском 7 октября в дорожной аварии пострадали двое взрослых и шестимесячный ребенок. По данным ГИБДД, водитель Nissan Almera на нерегулируемом перекрестие неравнозначных дорог не предоставил преимущества проезда Chevrolet Cruze. После столкновения Nissan влетел в стену многоэтажного дома.

В результате ДТП травмы получили 39-летний водитель Nissan Almera, его 37-летняяпассажирка, а также шестимесячная девочка, которая перевозилась в Chevrolet Cruze в автокресле, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На месте происшествия полицейские провели освидетельствование водителей на состояние опьянения, результат отрицательный.