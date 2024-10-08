Иномарка с шестимесячным ребенком влетела в стену многоэтажки на Урале

В Каменске-Уральском 7 октября в дорожной аварии пострадали двое взрослых и шестимесячный ребенок. По данным ГИБДД, водитель Nissan Almera на нерегулируемом перекрестие неравнозначных дорог не предоставил преимущества проезда Chevrolet Cruze. После столкновения Nissan влетел в стену многоэтажного дома.
В результате ДТП травмы получили 39-летний водитель Nissan Almera, его 37-летняяпассажирка, а также шестимесячная девочка, которая перевозилась в Chevrolet Cruze в автокресле, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
На месте происшествия полицейские провели освидетельствование водителей на состояние опьянения, результат отрицательный.