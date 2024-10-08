Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи проверяют информацию об угрозах и насилии со стороны водителя такси в Хабаровске

В Хабаровске правоохранительные органы проводят проверку после сообщения о возможном хулиганстве со стороны водителя такси.

Источник: Getty Images

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города.

По информации следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, женщина вызвала такси, но во время поездки водитель потребовал, чтобы она вышла из машины. Когда пассажирка отказалась, он начал угрожать физической расправой. Испуганная женщина была вынуждена покинуть автомобиль.

В настоящее время следователи устанавливают личности участников конфликта и выясняют все обстоятельства происшествия. Проводятся допросы свидетелей и анализ записей камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент инцидента.

Результаты проверки определят, были ли в действиях водителя нарушения закона. Информация о происшествии появилась в социальных сетях 8 октября. Она привлекла внимание пользователей и правоохранительных органов.