Следователи проверяют информацию об угрозах и насилии со стороны водителя такси в Хабаровске

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города.
По информации следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, женщина вызвала такси, но во время поездки водитель потребовал, чтобы она вышла из машины. Когда пассажирка отказалась, он начал угрожать физической расправой. Испуганная женщина была вынуждена покинуть автомобиль.
В настоящее время следователи устанавливают личности участников конфликта и выясняют все обстоятельства происшествия. Проводятся допросы свидетелей и анализ записей камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент инцидента.
Результаты проверки определят, были ли в действиях водителя нарушения закона. Информация о происшествии появилась в социальных сетях 8 октября. Она привлекла внимание пользователей и правоохранительных органов.