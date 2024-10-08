Следователи проверяют информацию об угрозах и насилии со стороны водителя такси в Хабаровске

По информации следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, женщина вызвала такси, но во время поездки водитель потребовал, чтобы она вышла из машины. Когда пассажирка отказалась, он начал угрожать физической расправой. Испуганная женщина была вынуждена покинуть автомобиль.