Новосибирского участкового арестовали за взятки от ритуальщиков

Согласно данным следствия более трех лет до октября 2024 года участковому уполномоченному Константину Слюсаренко посредник «заносил» деньги от сотрудника «похоронной» фирмы Сергея Сурмеева. Это была «благодарность» за предоставление сведений о местах обнаружения трупов, абонентских номеров телефонов родственников умерших, а так же за то, чтобы полицейский не сообщал об обнаруженных трупах и не вызывал бригады для доставки тела в морг.