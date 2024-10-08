Новосибирского участкового арестовали за взятки от ритуальщиков

8 октября Ленинский районный суд избирал меры пресечения участковому уполномоченному, обвиняемому в получении крупной взятки (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК), и его предполагаемому взяткодателю — сотруднику ритуального агентства (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК).
— Сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 декабря, а второму обвиняемому — заключение под стражу до 7 декабря. Постановления суда в силу не вступили, — пишет паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Согласно данным следствия более трех лет до октября 2024 года участковому уполномоченному Константину Слюсаренко посредник «заносил» деньги от сотрудника «похоронной» фирмы Сергея Сурмеева. Это была «благодарность» за предоставление сведений о местах обнаружения трупов, абонентских номеров телефонов родственников умерших, а так же за то, чтобы полицейский не сообщал об обнаруженных трупах и не вызывал бригады для доставки тела в морг.
Следователи считают, что за это время Слюсаренко получил 394 000 рублей. По данным «Прецедента», взятку ему дали ритуальщики фирмы «Анубис».
7 октября правоохранители задержали бизнес-партнеров и предъявили им обвинение. По словам источника, знакомого с материалами дела, в настоящее время в другом городе задержан и посредник в даче взятки, его должны конвоировать в Новосибирск.
Ранее мы писали, что на днях арестовали члена ОПС Виталия Витухина, которая обложила данью работников семи муниципальных кладбищ Новосибирска.
Евгений БУЛГАКОВ.