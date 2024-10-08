18-летняя жительница Уфы стала участницей реалити-шоу «Мама в 16»

Юная мама из Уфы Камилла стала новой героиней шоу «Мама в 16». По словам 18-летней студентки архитектурного колледжа, на момент съемок ей было всего 17.
Про себя Камилла говорит, что она красивая и умело этим пользуется. В будущем уфимка хочет стать моделью. Избранником и отцом малыша стал 21-летний житель Уфы, который отличается очень ревнивым характером.
Выпуск с участницей из столицы Башкирии можно посмотреть завтра, 9 октября, в 19:30 на телеканале «Ю».
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