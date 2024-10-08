Уголовное дело за взятки завели в отношении судебного пристава из Ростова

Речь идет о работнике районного отдела ФССП донской столицы. По данным силовиков, мужчина ежемесячно, с августа 2019 по март 2020 года, получал переводом по 10 тысяч рублей. Деньги от неизвестного гражданина (кто именно давал взятку, не уточнили) поступали «за бездействие и неисполнение производства».