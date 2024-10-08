Пожар в Павлодарской области ликвидирован

Сегодня на заседании правительства министр по ЧС РК Чингис Аринов доложил об оперативной обстановке и принимаемых мерах по ликвидации природного пожара.
Для координации сил и средств развернут Оперативный штаб Министерства, также в селе Желтау Павлодарской области функционирует полевой оперативный штаб. Ликвидация пожара осуществляется вице-министром.
«Незамедлительно направлены силы и средства Министерства, дополнительно переброшена группировка с областей Абай, Акмолинской и г. Астаны. Также привлечены воздушные суда Министерства обороны и Национальной гвардии».
Напомним, 6 октября на территории Каркаралинского района Карагандинской области произошло возгорание травы с переходом на приграничную территорию Баянауского национального парка Павлодарской области. Площадь пожара достигла 45 тысяч гектаров.