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В Кольцово самолет отправили на досмотр из-за разговоров на борту

Авиарейс Екатеринбург — Москва задержался почти на 2,5 часа после сообщения об угрозе минирования.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 8 октября самолет авиакомпании «Победа» задержали из-за угрозы минирования. Борт должен был отправиться в московский аэропорт Внуково и уже направлялся ко взлетно-посадочной полосе в Кольцово, когда один из пассажиров обратился к персоналу.

— Самолет был вынужден вернуться на стоянку, а все, кто был на борту, — в терминал для повторного досмотра, — сообщает пресс-служба Кольцово. — Специалисты досмотрели борт и багаж. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

При этом пассажир самолета, высказавший опасения по поводу минирования, заявил, что об угрозе услышал от соседей по креслу. В обстоятельствах происшествия разбирается транспортная полиция.

Изначально самолет должен был отправиться в Москву в 6:35 и прибыть на место в 9:10 (по Екатеринбургу). Дополнительная проверка заняла почти два с половиной часа — из Кольцово борт вылетел в 8:59, а приземлился во Внуково в 11:09.

Прокуратура