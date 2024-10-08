В Кольцово самолет отправили на досмотр из-за разговоров на борту

Изначально самолет должен был отправиться в Москву в 6:35 и прибыть на место в 9:10 (по Екатеринбургу). Дополнительная проверка заняла почти два с половиной часа — из Кольцово борт вылетел в 8:59, а приземлился во Внуково в 11:09.