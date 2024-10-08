Белорус на некачественной лодке утонул под Молодечно

Трагедия произошла на реке Западная Березина в воскресенье, 6 октября. В тот день 66-летний молодечненец приехал на рыбалку на реку вблизи агрогородка Березинское Молодечненского района. А около 11.30 часов другой мужчина, рыбачивший с берега, услышал крики о помощи со стороны водоема. Поспешив на помощь, рыбак увидел в воде только самодельныую лодку из пеноплекса с поврежденным бортом примерно в 100 метрах от берега. Мужчина позвонил в МЧС. Спустя несколько часов спасатели обнаружили в воде тело утонувшего пенсионера.