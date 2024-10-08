«Магические гастроли»: две гадалки из Новосибирска озолотились на трех омских студентках

«Когда я перешла дорогу по пути на учебу, меня встретила цыганка. Она спросила, как дойти до стоматологии. Я ей сказала, что могу посмотреть по картам. Потом мне начала заговаривать зубы. Мол, ты девочка хорошая, добрая по глазам. Затем достала монету, положила ее на ладонь и предложила пойти с ней, чтобы она сделала заговор на здоровье моей семьи. Я передала ей 19500 рублей, браслет, кольцо и серьги», — рассказала девушка.