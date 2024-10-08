«Магические гастроли»: две гадалки из Новосибирска озолотились на трех омских студентках

К полицейским за помощью обратилась 19-летняя студентка одного из омских вузов. Девушка рассказала, что на проспекте Карла Маркса ее обокрали две неизвестные женщины.
К юной омичке подошла сперва одна из ведуний, которая спросила у нее дорогу до стоматологии. Затем она огорошила студентку наличием порчи, после чего принялась «убирать» ее с помощью зеркала, сырого яйца и воды.
«Когда я перешла дорогу по пути на учебу, меня встретила цыганка. Она спросила, как дойти до стоматологии. Я ей сказала, что могу посмотреть по картам. Потом мне начала заговаривать зубы. Мол, ты девочка хорошая, добрая по глазам. Затем достала монету, положила ее на ладонь и предложила пойти с ней, чтобы она сделала заговор на здоровье моей семьи. Я передала ей 19500 рублей, браслет, кольцо и серьги», — рассказала девушка.
Вскоре к «ритуалу» присоединилась знакомая лжеведуньи, которая якобы случайно оказалась рядом. Вдвоем им удалось убедить омичку привезти из дома золотые украшения и наличные. Женщины сложили все имущество студентки в носок с ритуальной атрибутикой и запретили разворачивать его в течение трех дней.
Спустя какое-то время омичка все же заглянула в носок, но обнаружила там лишь бумагу, мелочь и камни. Студентка отдала гадалкам украшения ее матери: браслет, серьги и кольцо, а также снятые с кредитки наличные на сумму 19,5 тыс. рублей. Всего мошенницы заработали на наивной девушке порядка 121 тыс. рублей.
Потерпевшая оказалась только первой жертвой заезжих цыганок. Позже правоохранителям поступило два аналогичных обращения — снова от 19-летних студенток. Одна из них на улице 70 лет Октября отдала ведуньям по такой же смехе золотое кольцо и серьги, а другая, но уже на 21-й Амурской, — 25 тыс. рублей.
Сотрудникам полиции удалось найти лжецелительниц. Ими оказались две женщины 43-х и 46-и лет. Их задержали на улице 15-й Северной в Омске.
Выяснилось, что мошенницы приехали в Омск из Новосибирска. Как рассказали сами женщины, они хотели навестить родственников. Правда, как установили полицейские — для совершения преступлений. При личном досмотре у новосибирок изъяли все похищенные ювелирные украшения и деньги.
«За гадание. Женщина захотел погадать, мужа приворожила. Нагадали на 20 тысяч», — скромно ответила одна из ведуний на вопрос о том, за что ее задержали.
Сейчас все эпизоды мошенничества объединены в одно уголовное дело по ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Все награбленное имущество вернули омичкам, а подружек-гадалок взяли под стражу.